Полиция задержала подозреваемых в совершённой в 2015 году краже двух снегоходов в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полиция задержала подозреваемых в краже двух снегоходов в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России 8 января 2018 года.

Согласно информации, полицейские задержали двух жителей городского округа Бор 50 и 33 лет по подозрению в совершении кражи снегохода и снегоболотохода в 2015 году. Общая сумма ущерба составила почти 500 тысяч рублей.

По данным МВД, в феврале 2015 года из металлического контейнера на улице Центральной села Разнежье (Воротынский район) был похищен снегоход стоимостью 240 тысяч рублей. Также в апреле 2015 года из гаража, расположенного в деревне Конопляново Городецкого района, был похищен снегоболотоход стоимостью 245 тысяч рублей.

В настоящее время оба подозреваемых дали признательные показания. Расследование продолжается.

Как отмечает пресс-служба МВД, за совершение подобных преступлений предусмотрено максимально наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.