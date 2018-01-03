Последние новости рубрики Происшествия
08 января 2018 14:25  [904] Двое нижегородцев подозреваются в краже игровой приставки и украшений в Автозаводском и Московском районах
08 января 2018 12:25  [1215] Полиция задержала подозреваемых в совершённой в 2015 году краже двух снегоходов в Нижегородской области
07 января 2018 12:06  [1289] Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими в Починковском районе Нижегородской области
06 января 2018 14:48  [1035] Возгорание электрощита произошло в здании "Нижполиграфа" в Нижнем Новгороде 6 января
06 января 2018 11:49  [1869] Грузовик и легковой автомобиль столкнулись утром 6 января в Починковском районе Нижегородской области
05 января 2018 18:00  [711] Тридцать три пожара произошло 1-4 января в Нижегородской области
05 января 2018 14:35  [1828] Девочка погибла в ДТП на трассе в Нижегородской области 4 января
05 января 2018 12:47  [1233] Волонтеры разыскивают пропавшего в Нижнем Новгороде 2 января 33-летнего Андрея Андреева
04 января 2018 14:59  [531] Жительница Нижегородской области подозревается в убийстве своего грудного ребенка
04 января 2018 13:19  [386] Пьяный водитель на иномарке вылетел в кювет на трассе в Нижегородской области 3 января
Происшествия

Двое нижегородцев подозреваются в краже игровой приставки и украшений в Автозаводском и Московском районах

08 января 2018 14:25  [904] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое нижегородцев подозреваются в краже игровой приставки и украшений в Автозаводском и Московском районах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области 8 января 2018 года.

Согласно информации, полицейские установили причастность двух арестованных граждан 43 и 38 лет к совершению квартирных краж летом 2017 года.

По данным МВД, в июле-августе 2017 года неизвестные похитили из квартиры на ул. Ярошенко (Московский район) игровую приставку и шесть тысяч рублей. Также 5 августа кража была совершена из квартиры на ул. Дьяконова, в результате чего у хозяйки были похищены ювелирные изделия (два кольца, две цепочки, кулон, браслет) и 134 тысячи рублей.

В ходе проведения обыска у подозреваемых были обнаружены сумка для ноутбука и игровая приставка. По ч.3 ст.158 УК РФ (кража) возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кража МВД
Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph