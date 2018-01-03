Двое нижегородцев подозреваются в краже игровой приставки и украшений в Автозаводском и Московском районах Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое нижегородцев подозреваются в краже игровой приставки и украшений в Автозаводском и Московском районах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области 8 января 2018 года.

Согласно информации, полицейские установили причастность двух арестованных граждан 43 и 38 лет к совершению квартирных краж летом 2017 года.

По данным МВД, в июле-августе 2017 года неизвестные похитили из квартиры на ул. Ярошенко (Московский район) игровую приставку и шесть тысяч рублей. Также 5 августа кража была совершена из квартиры на ул. Дьяконова, в результате чего у хозяйки были похищены ювелирные изделия (два кольца, две цепочки, кулон, браслет) и 134 тысячи рублей.

В ходе проведения обыска у подозреваемых были обнаружены сумка для ноутбука и игровая приставка. По ч.3 ст.158 УК РФ (кража) возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.