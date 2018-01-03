Жалоба на сильный запах ацетона в подземном переходе у Московского вокзала поступила в нижегородское минприроды 7 января Общество

Жалоба на сильный запах ацетона в подземном переходе у Московского вокзала в Нижнем Новгороде поступила в министерство природы Нижегородской области 7 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте экологической диспетчерской службы региона.

Согласно информации, 7 января в службу поступило обращение от нижегородца о том, что в подземном пешеходном переходе на участке от Московского вокзала до Гордеевского универмага. "Сильный запах ацетона. Просьба проверить", - говорится в сообщении.

Напомним, что 31 декабря 2017 года – срок завершения по контракту ремонта подземного тоннеля у Московского вокзала в Нижнем Новгороде.