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Общество

Жалоба на сильный запах ацетона в подземном переходе у Московского вокзала поступила в нижегородское минприроды 7 января

08 января 2018 16:38  [802] Общество

Жалоба на сильный запах ацетона в подземном переходе у Московского вокзала в Нижнем Новгороде поступила в министерство природы Нижегородской области 7 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте экологической диспетчерской службы региона.

Согласно информации, 7 января в службу поступило обращение от нижегородца о том, что в подземном пешеходном переходе на участке от Московского вокзала до Гордеевского универмага. "Сильный запах ацетона. Просьба проверить", - говорится в сообщении.

Напомним, что 31 декабря 2017 года – срок завершения по контракту ремонта подземного тоннеля у Московского вокзала в Нижнем Новгороде.

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