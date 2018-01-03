Уголовное дело возбуждено в отношении жителя г.о. Бор Нижегородской области по подозрению в организации наркопритона Происшествия

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Уголовное дело возбуждено в отношении жителя городского округа Бор Нижегородской области по подозрению в организации наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 9 января 2018 года.

По данным полиции, с 9 по 12 декабря 2017 года, 49-летний мужчина предоставлял свою квартиру на ул.Садовой в посёлке совхоза Сормовский Пролетарий в обмен на спиртное для потребления наркотических средств. Деятельность наркопритона пресечена оперативными сотрудниками полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.232 УКРФ (систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств). Санкция указанной статьи предусматривает наказание до четырёх лет лишения свободы.