Котельная и цех горели в Большом Мурашкино Нижегородской области 8 января

Фото:
Котельная и цех горели в поселке Большое Мурашкино Нижегородской области 8 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно информации, в 09:25 поступило сообщение о пожаре в производственном здании. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горело помещение котельной и кровля цеха. В результате пожара была повреждена кровля здания и помещение котельной здания на общей площади 120 кв.метров.
Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 12 человек личного состава и пять единиц техники. Никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующего агрегата.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+