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Происшествия

Котельная и цех горели в Большом Мурашкино Нижегородской области 8 января

09 января 2018 10:54  [216] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Котельная и цех горели в поселке Большое Мурашкино Нижегородской области 8 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 09:25 поступило сообщение о пожаре в производственном здании. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горело помещение котельной и кровля цеха. В результате пожара была повреждена кровля здания и помещение котельной здания на общей площади 120 кв.метров.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 12 человек личного состава и пять единиц техники. Никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующего агрегата.

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