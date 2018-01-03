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Общество

Специалисты завершили техприсоединение к электросети Дома правительства Нижегородской области

09 января 2018 11:00  [234] Общество
Дом правительства Нижегородской области

Дом правительства Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Специалисты завершили техприсоединение к электросети Дома правительства Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" 9 января 2018 года.

Согласно информации, здание, возводимое на территории нижегородского Кремля, получит максимальную энергомощность 2100 кВт.

Для его энергообеспечения специалисты электросетевой компании построили и оборудовали распределительный пункт (РП) 6 кВ со встроенной трансформаторной подстанцией (ТП) 6/0,4 кВ и осуществили его телемеханизацию. Кроме того, был выполнен полный комплекс работ по возведению и оборудованию ТП 10/0,4 кВ, к которой проложены две кабельные линии 10 кВ от подстанции (ПС) 110/10/6 кВ "Свердловская". По данным сайта госзакупок, на указанные работы было направлено около 10 млн рублей.

"Предполагается, что Дом правительства вместит 20 министерств, ведомств и управлений, что позволит сэкономить средства, затрачиваемые на аренду и содержание помещений для правительственных структур по всему городу", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, управделами облправительства отложило "заселение" нового дома в Нижегородском кремле, намеченное на 15 декабря. Срок окончания строительства первого блока (по документам он третий) – 25 декабря 2017 года.

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