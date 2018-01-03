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09 января 2018 11:21  [373] Водитель в наркотическом опьянении насмерть сбил пешехода в Сормовском районе Нижнего Новгорода 8 января
Происшествия

Водитель в наркотическом опьянении насмерть сбил пешехода в Сормовском районе Нижнего Новгорода 8 января

09 января 2018 11:21  [373] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель в состоянии наркотического опьянения насмерть сбил пешехода в Сормовском районе Нижнего Новгорода 8 января. Об этом отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону сообщил 9 января 2018 года.

Согласно информации, в 22:40 на ул. Федосеенко водитель 1982 года рождения на автомобиле Toyota совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в районе дома №70. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте вне зоны видимости пешеходного перехода.

Личность пешехода не была установлена. На вид мужчине 25-30 лет.

Напомним, 1 января автомобиль насмерть сбил пешехода в Балахнинском районе. 2 января аналогичное ДТП произошло в Кстовском районе.

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