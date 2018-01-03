Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в г. Бор Нижегородской области 81-летнего Павла Куликова Происшествия

Павел Куликов Фото: ПСО "Волонтер"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в г. Бор Нижегородской области 81-летнего Павла Куликова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".



Согласно информации, пожилой мужчина в 12:00 6 января 2018 года ушел из дома по ул. Карамзина, чтобы починить обувь, и не вернулся. Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавое телосложение, серые глаза, седые усы и борода. Был одет в куртку, военную меховую шапку, черные брюки, черные кожаные полусапоги.



Особые приметы: сутулый, левая рука не гнется в локте. Участники поискового отряда сообщают, что первая волна поисков пропавшего пока результата не дала.



Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).