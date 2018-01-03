Синоптики прогнозируют похолодание в Нижегородской области 11-12 января Общество

пл. Горького Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют похолодание в Нижегородской области 11-12 января 2017 года. Об этом сообщает Гидрометцентр 9 января.

Согласно информации, сегодня еще сохранится очень теплая погода: максимальная температура воздуха при западных умеренных ветрах по-прежнему высокая и составит -3…-5°С, в ночные часы – до -6…-8°С. На дорогах наледи. Облачно, пройдет кратковременный снег.

"С 10 по 12 января с ростом атмосферного давления погода станет более устойчивой. Слабый снежок возможен только местами. Северные ветры принесут понижение температуры воздуха днем к 11-12 января до -7…-10°, ночной фон также низкий, -10…-13°, при прояснениях к концу недели – до -15…-18°. Местами гололедица", - отмечается в сообщении.