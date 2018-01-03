Преимущества онлайн-проверки и оплаты штрафов ГИБДД

Технологии со временем внедряются во все аспекты жизни человека. Если раньше про нарушение ПДД водитель мог узнать только спустя время, после нахождения письма в почтовом ящике, то сегодня появились камеры, которые мгновенно фиксируют нарушения, а оповещения о штрафах отправляют водителям непосредственно на почту. Пока что эта система не доскональная и может давать сбои. Благодаря появлению онлайн-сервисов, которые позволяют человеку узнавать информацию о штрафах, он может своевременно оплачивать их.

Проверка штрафов ГИБДД на сервисе oplatagosuslug.ru очень быстрая и удобная. Ею можно пользоваться в любом месте, где имеется подключение к интернету и есть пригодное для этого оборудование.

Зачем проверять штрафы?

Как упоминалось выше, часто уведомления о штрафах теряются и просто не доходят до адресата. Также нередки ситуации, когда после остановки сотрудником автоинспекции и составления протокола, водитель благополучно об этом забывает. Имеет место и такая ситуация, когда человек оплачивает штраф, но по вине банковского учреждения информация об этом не поступает в органы ГИБДД, поэтому он остается в числе должников.

Какие последствия могут ожидать водителя, вовремя не уплатившего штраф?

Если после повторной остановки инспектор заметит, что предыдущий штраф не был оплачен, то водитель может получить дополнительное наказание. Как правило, речь идет о штрафных санкциях в двукратном размере. При этом возможен даже арест на пятнадцать суток либо выполнение обязательных работ. Водителя также могут не пустить за пределы государства в том случае, если долг превышает установленную сумму.

Чтобы быстро найти сведения о штрафах и быстро оплатить их, стоит воспользоваться сервисом oplatagosuslug.ru. Для этого достаточно иметь в наличии смартфон или ноутбук, а также подключение к интернету. Так экономиться немало времени, которое придется потратить на поездку в ГИБДД и стояние в очередях.

Онлайн-оплата штрафов действительно удобная и полезная услуга. Причем воспользоваться сервисом можно в любое удобное время суток, ведь он работает без выходных и перерывов.