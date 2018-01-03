Более 60 заявок поступило на премию "Серебряный лучник"-Приволжье Общество

Более 60 заявок поступило на премию "Серебряный лучник"-Приволжье. Об этом организаторы премии сообщили 9 января 2018 года.

Согласно информации, наибольшее число заявок поступило в номинации номинациях "Корпоративная социальная ответственность и благотворительность" и "Продвижение государственных, общественных и социальных программ".

"Принимать заявки мы закончили почти под бой курантов. Жюри уже приступило к заочной оценке проектов, и работы предстоит много", - отметила исполнительный директор Региональной премии "Серебряный Лучник" - Приволжье Анна Айзенштадт,

По ее словам, в частности, на участие в премии подали заявки компании: Выксунский металлургический завод, Казанский вертолетный завод, Кока-Кола, Горьковская железная дорога. Также поступили проекты правительств Нижегородской области и Удмуртии и широко представлен сектор НКО. По количеству заявок традиционно лидирует Нижегородская область.

Напомним, к участию в региональном этапе "Серебряного Лучника" приглашаются авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, осуществляющие деятельность в области развития общественных связей в Приволжском федеральном округе, чей проект был завершен или реализован в 2017 году. На конкурс принимаются как узконаправленные коммуникационные кампании, акции или специальные события, так и комплексные медиа кампании, программы и стратегии.