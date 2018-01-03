Почти на 20% сократилось число пожаров в новогодние праздники 1 – 8 января в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти на 20% сократилось число пожаров в новогодние праздники 1 – 8 января в Нижегородской области. Об этом пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону сообщила 9 января 2018 года.

Согласно информации, в этот период в области произошло 60 пожаров, что на 19% или 14 пожаров меньше, чем в начале 2017 года.

В новогодние праздники на пожарах погибло пять человек, в то время как за аналогичный период прошлого года погибло восемь человек. На 57% снизилось и число пострадавших. За истекшие праздничные и выходные дни травмы различной степени тяжести на пожарах получили три человека. За аналогичный период прошлого года - семь.

85% пожаров от общего числа произошли в жилищном фонде. Самыми распространёнными причинами пожаров за первые восемь дней 2018 стали: нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования; неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов неосторожное обращение с огнём и поджоги и неисправность транспортных средств.

"Снижение числа пожаров с гибелью и травмами людей - во многом результат превентивных мероприятий и дополнительной работы по предупреждению и профилактике чрезвычайных ситуаций и пожаров как в преддверии новогодних праздников, так и во время проведения праздничных мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним также, что десять человек погибли в ДТП в регионе во время новогодних праздников с 1 по 8 января.