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Происшествия

Мужчина арестован в Автозаводском районе Нижнего Новгорода по подозрению в сексуальном насилии над ребенком

09 января 2018 14:09  [244] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Мужчина арестован в Автозаводском районе Нижнего Новгорода по подозрению в совершении сексуального насилия над малолетним ребенком. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 9 января 2018 года.

По версии следствия, вечером 1 января мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетнего сына своей знакомой. Ребенок сообщил о совершенном старшему брату, а тот обратился с заявлением в следственные органы.

Уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины возбуждено по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Гражданин вину признал. В 2007 году он уже был осужден за совершение аналогичного преступления в отношении малолетнего потерпевшего к девяти годам лишения свободы. Он был освобожден по отбытию наказания в 2016 году.

Напомним, в октябре мужчина был осужден на 15 лет колонии особого режима за сексуальное насилие над детьми в Дзержинске.

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