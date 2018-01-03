Пожар на заводе "Оргсинтез" в Канавинском районе Нижнего Новгорода потушен Происшествия

Пожар на заводе Оргсинтез в Канавинском районе Нижнего Новгорода потушен Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Пожар на заводе "Оргсинтез" в Канавинском районе Нижнего Новгорода потушен. Об этом пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону сообщила 9 января 2018 года.

Согласно информации, открытое горение было ликвидировано в 13:27, в 14:00 были полностью ликвидированы последствия пожара.

Напомним, сообщение о возгорании на предприятии поступило Центр управления в кризисных ситуациях в 12:55.

Прибывшие на место спасатели установили, что произошло загорание смолы и оборудования в корпусе первичной обработки сырья на втором этаже двухэтажного кирпичного здания. Само здание в зимнее время не эксплуатируется.

Предварительная площадь пожара составила 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовано 83 человека и 21 единица техники, в том числе от МЧС России - 52 человека и 14 единиц техники.