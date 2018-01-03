Медведица Ляля из нижегородского зоопарка "Лимпопо" ожидает пополнение в январе 2018 года Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Бурая медведица Ляля из нижегородского зоопарка "Лимпопо" ожидает пополнение в январе 2018 года. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердила пресс-секретарь зоопарка Мария Лакомкина 9 января 2018 года.

По ее словам, медведица на протяжении нескольких лет регулярно дает потомство в январе. "Сейчас Ляля залегла в спячку, которая и завершится родами ориентировочно в середине января. Срок может сдвинуться на несколько дней из-за погодных условий", - рассказала Мария Лакомкина.

Напомним также, что детеныши капибары и дикобраза родились в "Лимпопо" в ноябре 2017 года.