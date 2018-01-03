Доследственная проверка проводится по факту смерти роженицы в Семеновском г.о. Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Доследственная проверка проводится по факту смерти роженицы в Семеновском г.о. Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 9 января 2018 года.

По предварительным данным, вечером 2 января в перинатальном центре на базе Семеновской ЦРБ 27-летняя женщина родила мальчика. Но 3 января состояние роженицы резко ухудшилось, она умерла.

В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства смерти женщины и дать принципиальную правовую оценку действиям врачей перинатального центра. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в октябре по факту смерти роженицы в Дзержинске было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).