"Число пожаров, преступлений и ДТП в регионе значительно сократилось", - анонс "Нижегородского рабочего" Общество

Нижегородские спасатели из регионального управления МЧС фиксируют небывалое прежде снижение на одну пятую числа "пьяных" пожаров и других огненных происшествий. Как отметил заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Нижегородской области полковник полиции Владимир Генералов, стражи порядка своевременно провели комплекс организационных и профилактических мероприятий. Подробности читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий" 10 января.

Нижегородские болельщики "Торпедо" не теряют веры в победу любимой команды, но результаты последних матчей совсем не обнадеживающие... Проиграно пять матчей из пяти последних. "Считаю, что отставка Скудры после ухода Шанцева могла пойти на пользу "Торпедо", - комментирует главный редактор сайта AllHockey.Ru Евгений Сафонов. - Допускаю, что результаты клуба могли пойти вниз, но зато можно было выиграть стратегически. Хотя бы безумного поведения Скудры на трансферном рынке в ноябре-декабре можно было избежать. А так Нижний Новгород в играх снова выглядел не монолитной командой, а бригадой шабашников". Поможет ли ХК "Торпедо" смена главного тренера выйти из затяжного кризиса, читайте в газете "Нижегородский рабочий".

Демографическая ситуация в Нижнем Новгороде по итогам уходящего года превзошла все ожидания! Девять тройняшек родилось в Нижегородской области в прошлом году! Как утверждает руководитель Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова, такого не было более пяти последних лет. Многодетных семей даже на конец ноября оказалось больше, чем за те же периоды прошедших трех лет – 5 тысяч 244. Какие самые необычные имена дали нижегородцы своим детям, - читайте в свежем номере "Нижегородский рабочий".