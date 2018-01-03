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Происшествия

Следователи нашли подозреваемых по делу об обнаружении тела мужчины в овраге в Городецком районе Нижегородской области

10 января 2018 09:28  [478] Происшествия

Фото: СК РФ

Двое жителей Городецкого района Нижегородской области подозреваются в избиении мужчины до смерти. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 10 января 2018 года.

Согласно информации, днем 4 января местная жительница, выгуливая собаку, обнаружила в овраге около с. Строчково Городецкого района тело мужчины, завернутое в простыню.

По факту обнаружения тела было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. Следователи установили личность погибшего, а также задержали подозреваемых в совершении преступления.

По версии следствия, 21 декабря 2017 года 30-летний потерпевший находился в гостях у знакомого в квартире дома по ул. Дружбы г. Городец. После употребления алкогольных напитков гость оскорбил отца хозяина. После этого обиженный 24-летний мужчина и его 18-летний приятель избили потерпевшего до смерти. Затем, завернув тело погибшего в простыню, на несколько дней оставили его дома. 24 декабря соучастники вывезли тело в овраг, где оно и было обнаружено местной жительницей.

Обоим злоумышленникам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Старший обвиняемый вину признал в полном объеме, его подельник – частично. Оба заключены под стражу.

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