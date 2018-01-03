Водитель с пятимесячным стажем сбил пешехода на "зебре" в г. Павлово Нижегородской области 9 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель с пятимесячным стажем сбил пешехода на "зебре" в г. Павлово Нижегородской области 9 января 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, в 18:20 около дома №97 по ул. Фаворского 18-летний водитель, управляя автомобилем Toyota, сбил пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пешеход, мужчина 1987 года рождения, получил закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы, открытый перелом левой голени, рваную рану лба, геморрагический шок и был госпитализирован в ЦРБ.