Женщина погибла при пожаре в Сормовском районе Нижнего Новгорода 9 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина погибла при пожаре в Сормовском районе Нижнего Новгорода 9 января 2018 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 04:56 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на ул. Федосеенко. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений на кухне квартиры тлел деревянный настил пола. Пожар на площади 0,5 кв.м был ликвидирован до прибытия пожарных хозяином квартиры.

В результате возгорания погибла хозяйка квартиры, женщина 1950 года рождения. Причиной пожара стало неосторожное обращение погибшей с огнем при приготовлении пищи.