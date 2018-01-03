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Общество

Прокуратура выявила продажу мелких животных без документов в зоомагазине в Выксе Нижегородской области

10 января 2018 11:44  [256] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура выявила продажу мелких животных без документов в зоомагазине в Выксе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 10 января 2018 года.

В ходе проверки в декабре 2017 года было установлено, что ряд животных – попугаи, морские свинки и другие – продавались в зоомагазине "Природа" без ветеринарно-сопроводительных документов. Кроме того, в магазине отсутствовали документы, подтверждающие уборку, утилизацию или уничтожение биологических отходов, образующихся от жизнедеятельности животных.

За нарушения ветеринарно-санитарного законодательства городской прокуратурой руководителю организации внесено представление, материал проверки направлен в комитет ветеринарного надзора области для привлечения виновного к административной ответственности.

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