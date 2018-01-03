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Происшествия

Нелегальный мигрант подозревается в сексуальном насилии над школьницей в Кулебаках Нижегородской области

10 января 2018 11:50  [1420] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Гражданин Узбекистана подозревается в сексуальном насилии над 11-летней девочкой в Кулебаках Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 10 января 2018 года.

По версии следствия, вечером 2 января 23-летний мужчина, оставшись наедине с малолетней дочерью своей сожительницы, совершил в отношении 11-летней девочки насильственные действия сексуального характера. О произошедшем школьница рассказала матери, которая обратилась с заявлением в следственный комитет.

Как сообщает пресс-служба СУ СК, обвиняемый свою вину не признал, он заключен под стражу. Мужчина является гражданином республики Узбекистан, на территории РФ находился нелегально.

Возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Расследование продолжается.

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