Руководитель УФССП по Нижегородской области Игорь Корсаков ушел на должность зама премьер-министра Карелии Политика

Игорь Корсаков Фото: ФССП

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Игорь Корсаков покинул пост руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области. Данную информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в ведомстве 10 января 2018 года.



Согласно информации, и.о. главы управления в настоящее время является Владимир Сметанин. Он возглавил УФССП с 28 декабря 2017 года. До этого Сметанин работал заместителем руководителя ведомства.



Игорь Корсаков с 9 января 2018 года назначен заместителем премьер-министра Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной защиты, сообщается на сайте субъекта.



Напомним, на пост руководителя УФССП по Нижегородской области Корсаков был назначен в январе 2010 года. С 2005 года он возглавлял чувашское управление ФССП.