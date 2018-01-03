Руководитель УФССП по Нижегородской области Игорь Корсаков ушел на должность зама премьер-министра Карелии

Игорь Корсаков
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Игорь Корсаков покинул пост руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области. Данную информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в ведомстве 10 января 2018 года.
Согласно информации, и.о. главы управления в настоящее время является Владимир Сметанин. Он возглавил УФССП с 28 декабря 2017 года. До этого Сметанин работал заместителем руководителя ведомства.
Игорь Корсаков с 9 января 2018 года назначен заместителем премьер-министра Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной защиты, сообщается на сайте субъекта.
Напомним, на пост руководителя УФССП по Нижегородской области Корсаков был назначен в январе 2010 года. С 2005 года он возглавлял чувашское управление ФССП.
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