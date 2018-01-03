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Политика

Руководитель УФССП по Нижегородской области Игорь Корсаков ушел на должность зама премьер-министра Карелии

10 января 2018 12:15  [500] Политика
Игорь Корсаков

Игорь Корсаков

Фото: ФССП

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Игорь Корсаков покинул пост руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области. Данную информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в ведомстве 10 января 2018 года.

Согласно информации, и.о. главы управления в настоящее время является Владимир Сметанин. Он возглавил УФССП с 28 декабря 2017 года. До этого Сметанин работал заместителем руководителя ведомства.

Игорь Корсаков с 9 января 2018 года назначен заместителем премьер-министра Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной защиты, сообщается на сайте субъекта.

Напомним, на пост руководителя УФССП по Нижегородской области Корсаков был назначен в январе 2010 года. С 2005 года он возглавлял чувашское управление ФССП.

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