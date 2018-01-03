Двадцать нижегородских спортсменов получили звания мастеров спорта в конце декабря 2017 года Спорт

Евгения Леванова Фото: с сайта ЦСП

Двадцать нижегородских спортсменов получили звания мастеров спорта в конце декабря 2017 года. Соответствующие приказы опубликованы на сайте министерства спорта РФ.

29 декабря спортсменке Центра спортивной подготовки Нижегородской области Евгении Левановой было присвоено звание Заслуженного мастера спорта России по художественной гимнастике. Как отмечается на сайте ЦСП, Леванова получила звание после завоевания "золота" на чемпионате мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях.

Также, согласно приказу от 29 декабря, нижегородский тренер по плаванию Валерий Буслаев стал заслуженным тренером России.



Как сообщается в документе от 27 декабря, спортивное звание "Мастер спорта России международного класса" было присвоено пяти спортсменам из Нижегородской области: Валерию Фомину (конькобежный спорт), Валерию Пронкину и Ирине Масановой (лёгкая атлетика), Владимиру Ламанову (самбо), Кристине Телятниковой (художественная гимнастика).

Кроме того, ещё 14 спортсменов стали мастерами спорта России согласно приказу от 28 декабря. Звание получили: Илья Венедиктов, Радомир Онучин и Анна Пьянзина (бадминтон), Владимир Мартынов (всестилевое каратэ), Алексей Судариков (гребной спорт), Людмила Лямина (конный спорт), Надежда Деркач (лёгкая атлетика), Дарья Мартынова (самбо), Пётр Михальков (спорт лиц с поражением ОДА), Александр Данилин (спортивная борьба), Константин Зыбов и Дарья Нестеренко (спортивное ориентирование), Егор Журавлёв (триатлон), Валерия Тараканова (хоккей).