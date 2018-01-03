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Сайты по продаже алкоголя блокированы по требованию управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. Об этом пресс-служба управления сообщила 10 января 2018 года.
Согласно информации, по требованию управления были блокированы 24 интернет-сайта, содержащие страницы с информацией о продаже контрафактного алкоголя.
Все заявления были удовлетворены судебными органами и решения направлены Роскомнадзор для включения в Единый реестр запрещенных сайтов.
В сообщении отмечается, что содержащаяся на подобных сайтах информация направлена на реализацию заведомо некачественной продукции ("дубликаты элитного алкоголя") неизвестными лицами в нарушение установленных требований по продаже алкогольной продукции.
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