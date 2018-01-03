Сайты по продаже алкоголя блокированы по требованию управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сайты по продаже алкоголя блокированы по требованию управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. Об этом пресс-служба управления сообщила 10 января 2018 года.

Согласно информации, по требованию управления были блокированы 24 интернет-сайта, содержащие страницы с информацией о продаже контрафактного алкоголя.

Все заявления были удовлетворены судебными органами и решения направлены Роскомнадзор для включения в Единый реестр запрещенных сайтов.

В сообщении отмечается, что содержащаяся на подобных сайтах информация направлена на реализацию заведомо некачественной продукции ("дубликаты элитного алкоголя") неизвестными лицами в нарушение установленных требований по продаже алкогольной продукции.