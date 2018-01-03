Нижегородцы жалуются на возгорания на территории Шуваловской свалки Общество

Нижегородцы жалуются на возгорания на территории Шуваловской свалки. Заявление опубликовано на сайте экологической диспетчерской службы Нижегородской области 10 января 2018 года.

В заявке указано, что 9 января "опять горела Шуваловская свалка в двух местах". По словам автора обращения, от неприятного запаха и дыма страдали жители поселка Парижской Коммунны (улицы Магистральная и Ермоловой, Автозаводский район). "В ответах вы пишете, что свалка закрыта, ведутся работы, мусор закапывают, но мусор продолжают завозить на свалку и периодически поджигают его. Просьба принять меры", - говорится в заявке.

По данным вопросам редакцией НИА "Нижний Новгород" направлены запросы в региональное минэкологии, а также в городскую администрацию.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода запланировала в 2018 году заложить 15 млн рублей на проект рекультивации Шуваловской свалки. При этом отмечается, что на сами работы по ликвидации средства в горбюджете пока не предусмотрены.

Ранее сообщалось, что рекультивацию полигона планируется завершить в 2019 году, начав ее в начале лета 2018 года. По информации администрации Ленинского района, данный полигон промышленных и бытовых отходов был закрыт для складирования мусора в 1993 году.