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Общество

Блокировавший автобус с детьми в Нижнем Новгороде водитель BMW оштрафован на 150 тысяч рублей

10 января 2018 17:02  [297] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель автомобиля BMW, обвиняемый в блокировании автобуса с детьми в Нижнем Новгороде, оштрафован на 150 тысяч рублей. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила 10 января 2018 года.

Согласно информации, суд признал его виновным по ст.267.1 УК РФ (Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Штраф в 150 тысяч рублей по этой статье является минимальным наказанием.

В ходе судебного заседания подсудимый вину признал частично. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, водитель BMW весной 2017 года, двигаясь по ул. Б. Покровской и далее по ул. Максима Горького умышленно, из хулиганских побуждений, подъехал задней частью своего автомобиля вплотную к автобусу, перевозящему детей, не давая ему объехать и вынуждая двигаться задним ходом, создавая тем самым угрозу жизни и здоровью пассажиров.

В сентябре 31-летнему водителю было предъявлено обвинение. Обвиняемым было заявлено ходатайство о прекращении этого уголовного дела. Но мировой судья 22 сентября 2017 года отказал в удовлетворении ходатайства.

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