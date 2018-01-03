Житель Павлово Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель г. Павлово Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 10 января 2018 года.

По версии следствия, в ночь на 30 июня 2017 года на ул. 9-я Северная г. Павлово нетрезвый обвиняемый во время ссоры со своим знакомым нанес ему более 70 ножевых ранений. От полученных повреждений 35-летний потерпевший скончался на месте.

Злоумышленник был задержан по "горячим" следам. Вину по предъявленному обвинению он признал. Как полагают следователи СК, мотивом конфликта между фигурантами могло послужить то обстоятельство, что сожительница обвиняемого ранее состояла в браке с родным братом погибшего. Бывшие супруги в судебном порядке делили совместно нажитое имущество.

Уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.