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Общество

Количество зарегистрированных в Нижегородской области браков увеличилось на 5,5% в декабре 2017 года

10 января 2018 17:24  [210] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Количество зарегистрированных в Нижегородской области в декабре 2017 года браков увеличилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщает региональное ГУ ЗАГС 10 января 2018 года.

По итогам работы управления, в декабре 2017 года было зарегистрировано 1 076 браков, что на 5,5% больше аналогичного периода прошлого года. При этом количество разводов составило 1 136, что на 3,3% меньше декабря 2016 года.

Также, по данным ГУ ЗАГС, за указанный период в области было зарегистрировано 2 594 родившихся, а количество зарегистрированных актов об усыновлении составило 40, что на 33% больше аналогичного периода прошлого года.

В управлении также отметили, что в декабре 2017 года количество актов о смерти сократилось на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 3 813 актов.

Как сообщалось ранее, за период с января по ноябрь 2017 года количество браков в области выросло на 6%. При этом рождаемость за данный период сократилась на 10,6%.

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