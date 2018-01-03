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Общество

Сотрудники линии сортировки отходов Нижегородской области спасли красноухую черепаху

10 января 2018 17:50  [849] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудники линии сортировки отходов Балахнинского мусоросортировочного комплекса ЗАО "Управления отходами-НН" спасли выброшенную красноухую черепаху.

Как сообщила 10 января 2018 года пресс-служба общества, найденную черепаху согрели и накормили. Ее забрал к себе один из сотрудников.

"Как животное попало в коммунальные отходы, случайно или по чьему-то злому умыслу, не известно, однако черепахе повезло. Поскольку на Балахнинском межмуниципальном полигоне отходы проходят сортировку, где из них извлекаются вторичные материальные ресурсы, черепаха не попала на тело полигона, а была замечена сотрудниками комплекса", - поясняется в сообщении.

Напомним, уникальная гармонь середины XIX века была обнаружена на Городецком мусоросортировочном комплексе ЗАО "Управления отходами-НН".

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