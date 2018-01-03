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Общество

Райадминистрация объяснила запах ацетона в тоннеле у Московского вокзала в Нижнем Новгороде очисткой стен от граффити

10 января 2018 18:23  [160] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода объяснила запах ацетона в тоннеле у Московского вокзала работами по очистке стен перехода от граффити. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации района 10 января 2018 года.

Согласно информации, администрация оперативно приняла решение об очистке стен тоннеля от граффити, которые были нанесены масляной краской.

"Как только решение об очистке было принято, работники вышли на объект и начли работу. Запах появился из-за того, что именно ацетоном стены перехода и чистились. После завершения работ через непродолжительное время запах выветрился", - отметили в администрации района.

Напомним, что жалоба на сильный запах ацетона в подземном переходе у Московского вокзала поступила в нижегородское минприроды 7 января 2018 года.

Также напомним, что 31 декабря 2017 года должен был завершиться по контракту ремонт подземного тоннеля у Московского вокзала. По информации очевидцев, днём 10 января ремонт в тоннеле ещё продолжался.

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