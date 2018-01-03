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Два автомобиля столкнулись в Ковернинском районе Нижегородской области 10 января 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУВД по региону.
Согласно информации, ДТП произошло около 14:00 на автодороге Городец – Ковернино. Водитель автомобиля ВАЗ 2114 совершил столкновение с Renault Logan.
В результате ДТП пострадала пассажирка Renault Logan.
ГУ МЧС РФ по Нижегородской области сообщило, что для ликвидации последствий ДТП от них привлекались три человека и одна единица техники.
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