Нижегородский военно-спортивный клуб "Пантера" провел сборы в Мордовском заповеднике Общество

Нижегородский военно-спортивный клуб "Пантера" провел сборы в Мордовском государственном заповеднике. Об этом кинокомпания "Союз Маринс Групп", поддерживающая клуб, сообщила 10 января 2018 года.

Согласно информации, третий год подряд первые дни января юные морские пехотинцы проводят в Мордовском государственном заповеднике. Это прекрасное экологически чистое и безлюдное место, находящееся в зоне широколиственных и хвойных лесов, а также лесостепи, на берегу реки Мокши. Его общая площадь составляет более 32 тысяч га земли.

За время сборов воспитанники клуба осваивают навыки выживания в лесу, учатся ориентированию на местности. Помимо дневных занятий по военно-спортивной подготовке, ребята совершили ночной выход в дикий лес, во время которого они смогли преодолеть 45 километров снежного пути, что в два раза превышает показатель прошлого года, самостоятельно нашли место дислокации и адаптировали его под нужды отряда. Все испытания позволяют ребятам преодолеть свои страхи, отрицательные черты характера, поверить в свои силы.

"В Мордовский заповедник я приехал во второй раз. Программа сборов очень насыщенная. Мы разжигали костер, готовили еду, обустраивали свой быт в таких непростых условиях. Тренеры всегда учат нас держаться вместе, старшим "пантеровцам" помогать младшим. Я участвую во всех сборах нашего клуба, поэтому старался рассказать все, что знаю, своим друзьям, которые оказались в дикой природе впервые. Впечатлений, которые мы получили в Мордовском заповеднике, нам хватит на целый год", - рассказал воспитанник военно-спортивного клуба "Пантера" Владислав Ложкин.

Кроме оттачивания навыков выживания в тайге, ребята посетили музей Мордовского государственного природного заповедника. Одним из отличий от предыдущих смен стало посещение Санаксарского монастыря, который существует более 350 лет. На протяжении многих веков он является важным центром православия в регионе. Несмотря на долгие десятилетия запустения и осквернения, сегодня обитель принимает десятки тысяч паломников, которые приезжают сюда, чтобы поклониться многочисленным святыням монастыря. Для юных морских пехотинцев также примечательным является то, что именно в монастыре захоронен Федор Ушаков - великий русский флотоводец, адмирал. Будучи одним из создателей Черноморского флота и его командующим, он высоко поднял авторитет российского флота. А в 2000 году был причислен к лику общецерковных святых.

"На сборах мы создали условия близкие к армейским. Здесь требовалось неукоснительно следовать распорядку дня, соблюдать строгую дисциплину и уставные отношения. Утром зарядка, затем военная подготовка на местности и наряды по полевой кухне. Ребята освоились быстро, а самое главное осознали, что такое "чувство локтя". Мы стараемся не менять основу программы сборов, а лишь каждый год дополняем ее интересными и нужными занятиями для своих ребят. Благодаря поддержке кинокомпании "Союз Маринс Групп", мы имеем возможность выступать в различных соревнованиях регионального и федерального масштабов, проводить летние спортивные лагеря, совершать учебные выезды. Мы вместе участвуем в патриотическом, духовно-нравственном воспитании молодежи и укреплении патриотических традиций в обществе", - сказал ветеран боевых действий, заместитель руководителя военно-спортивного клуба "Пантера" Артур Кузнецов.