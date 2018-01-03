Нижегородский ХК "Торпедо" одержал победу над "Нефтехимиком" со счётом 4:2 Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" одержал победу над "Нефтехимиком" (Нижнекамск) в заключительном матче январской домашней серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 10 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

Началу поединка предшествовала торжественная церемония чествования студентов ННГУ имени Н.И. Лобачевского, в начале января ставших победителями первого в истории Кубка Мира среди университетских команд. Российская команда, в которой было три нижегородских игрока, в решающем матче победили соперников из США со счетом 6:1. Поздравил триумфаторов с успехом глава Нижегородской области Глеб Никитин, который вручил ребятам памятные подарки. С символического вбрасывания главы региона и начался матч "автозаводцев" против "Нефтехимика".

Как сообщает пресс-служба клуба, уже на шестой минуте первого периода форвард "Нефтехимика" Богдан Якимов открыл счет. Через восемь минут нижегородец Егор Дугин сравнял счёт - 1:1. Второй период завершился также с равным счётом 2:2. В заключительной 20-минутке вышедший на лёд игрок "Торпедо" Григорий Желдаков забил решающую шайбу в ворота соперника, победную очку в матче поставил Михаил Жуков – 4:2.

"Понятно, что для нас это был нервный матч в связи с не самой удачной серией. Конечно, это чувствовалось. В первом периоде пришлось много времени провести в меньшинстве, но Ванька Лисутин и другие ребята действовали очень самоотверженно и грамотно. Нам удалось выстоять и остаться в игре. Много что не получалось, но нужно было выцарапать этот матч. Ребята молодцы. Был ли дополнительный настрой в связи с присутствием на матче главы региона Глеба Никитина? Насколько я знаю, он был на матче "Торпедо" первый раз, и здорово, что мы смогли выиграть. Это очень положительный момент для нас всех. Но я должен сказать и другое: у нас была потрясающая поддержка на протяжении всех этих новогодних матчей. Увы, мы смогли отблагодарить трибуны лишь одной победой. Но, я надеюсь, болельщики оценили игры и с ХК "Сочи", и с "Салаватом Юлаевым", - прокомментировал матч главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра.

Впереди у "Торпедо" - выезд в Череповец, где 16 января нижегородцы сразятся с "Северсталью". А 20 января эти же команды встретятся на домашнем матче в Нижнем Новгороде.

Напомним, что в предыдущем матче 8 января "Торпедо" уступил "Салавату Юлаеву" (Уфа) со счтом 3:4.