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Происшествия

СУ СК возбудило уголовные дела в отношении двух несовершеннолетних нижегородок по подозрению в торговле наркотиками

11 января 2018 10:21  [87] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовные дела в отношении двух несовершеннолетних нижегородок по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры 11 января 2018 года.

Следствием установлено, что две несовершеннолетние жительницы Нижнего Новгорода незаконно приобретали, как для личного потребления, так и последующего сбыта, синтетические наркотические средства. Как отмечает прокуратура, девушки нигде не работают и не учатся.

Полиция задержала подозреваемых в ноябре 2017 года, изъяв из оборота наркотические средства в крупном размере. Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 3 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупных размерах).

Согласно информации, за совершение данных преступлений законом предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы.

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