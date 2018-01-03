СУ СК возбудило уголовные дела в отношении двух несовершеннолетних нижегородок по подозрению в торговле наркотиками

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Следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовные дела в отношении двух несовершеннолетних нижегородок по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры 11 января 2018 года.
Следствием установлено, что две несовершеннолетние жительницы Нижнего Новгорода незаконно приобретали, как для личного потребления, так и последующего сбыта, синтетические наркотические средства. Как отмечает прокуратура, девушки нигде не работают и не учатся.
Полиция задержала подозреваемых в ноябре 2017 года, изъяв из оборота наркотические средства в крупном размере. Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 3 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупных размерах).
Согласно информации, за совершение данных преступлений законом предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы.
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