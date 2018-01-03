Женщина и четырёхлетний ребёнок пострадали при пожаре в Ленинском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Женщина и четырёхлетний ребёнок пострадали при пожаре в Ленинском районе Нижнего Новгорода 10 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 14:35 в МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Героя Попова. Пожарные по лестничным маршам эвакуировали четверых взрослых и ребёнка. Никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в квартире, где произошел пожар, находились 23-летняя женщина и четырёхлетний ребёнок. Они самостоятельно покинули помещение до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Женщина получила ожоги дыхательных путей первой и второй степени. Её и ребёнка медики доставили в лечебные учреждения Нижнего Новгорода.

Пожар был ликвидирован на площади 3 кв.метра. В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействован 21 человек личного состава и пять единиц техники.

Предполагается, что причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.