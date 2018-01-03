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Бизнес

Нижегородская прокуратура направила в Москву копию обращения по "Домком инвест" для рассмотрения вопроса о нарушении закона

11 января 2018 11:22  [266] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Прокуратура Нижегородской области направила в прокуратуру Москвы копию обращения депутата Госдумы Вадима Булавинова с просьбой проверить информацию о возможном выводе средств АО "Домком инвест" (Москва) из нижегородских ДУКов для рассмотрения в части доводов о нарушении законодательства. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в прокуратуре 11 января 2018 года.

Согласно информации, обращение, касающееся возможного вывода средств из ДУКов Нижегородского, Канавинского, Московского и Советского районов компанией "Домком инвест", которая приобрела 75% их акций весной 2018 года, было рассмотрено в установленный законом срок.

Копия обращения направлена в прокуратуру Москвы для рассмотрения в части доводов о нарушении законодательства в деятельности соучредителя ДУКов. О каких именно доводах идет речь, в прокуратуре не поясняют. Информация, требующая проверки правоохранительными органами в рамках имеющихся полномочий, также направлена в ГУ МВД по Нижегородской области.

СПРАВКА:
АО "Домком инвест", согласно данным ЕГРЮЛ, создано в декабре 2016 года. Уставной капитал – 10 млн рублей. Генеральный директор – Александр Валерьевич Костюков, учредитель юридического лица – АО "Арктика Сити". Основной вид деятельности - управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Один из дополнительных видов деятельности - управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

АО "Арктика Сити" зарегистрировано в 2015 году в Москве. Уставной капитал 10 тысяч рублей. Гендиректор – Светлана Юрьевна Глазунова. Учредитель ООО "Региональная энергетическая управляющая компания". Основной вид деятельности – сбор отходов.

ООО "Региональная энергетическая управляющая компания" зарегистрировано в Москве в 2008 году. Уставной капитал 11 тысяч рублей. Гендиректор и единственный учредитель Александр Валерьевич Костюков. Основной вид деятельности ООО – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

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