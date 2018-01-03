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Происшествия

Пропавшая в Нижнем Новгороде Светлана Черемисина найдена живой 11 января

11 января 2018 11:40  [1179] Происшествия
Светлана Черемисина

Светлана Черемисина

Фото: ПСО "Волонтер"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Пропавшая в Нижнем Новгороде Светлана Черемисина найдена живой 11 января 2018 года. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Согласно информации, женщина была найдена спустя двое суток после объявления в розыск и начала поисков. Подробности обнаружения не уточняются.

Напомним, что 34-летняя женщина ушла из дома на ул. Баумана в 07:50 9 января на работу и не вернулась.

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