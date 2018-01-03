Верхне-Волжское УГМС выявило превышение норм загрязнения воздуха в Приокском районе Нижнего Новгорода 10 января

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Превышение норм загрязнения воздуха оксидом углерода наблюдалось в Приокском районе Нижнего Новгорода 10 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, максимальная разовая концентрация отмечалась в дневные часы и составила 1,1 от предельно допустимой концентрации (ПДК).
В остальных районах Нижнего Новгорода, а также в Дзержинске, Арзамасе и Кстове превышений допустимых норм содержанием контролируемых примесей не отмечено.
Напомним, содержание этилбензола втрое было превышено в Дзержинске 25 декабря 2017 года.
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