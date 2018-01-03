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Общество

Более ста домов отключены от холодной воды в Кузнечихе в Нижнем Новгороде из-за планового ремонта 11 января

11 января 2018 12:10  [354] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более ста домов отключены от холодного водоснабжения в деревне Кузнечиха в Нижнем Новгороде в связи с проведением плановых ремонтных работ 11 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Согласно информации, в связи с проведением планового ремонта с 10:00 до 11:00 от холодного водоснабжения отключены дома №№19б, 19в, 19д, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 33, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86а, 86б, 87б, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 120а, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131ё, 132, 133, 135 в деревне Кузнечиха.

Кроме того, ещё более 70 домов в Советском районе остались без холодной воды из-за планового ремонта на период с 09:00 до 14:00: ул.Агрономическая 122, ул. Бредихина 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ул. Ванеева 50, 54/49, ул.Гужевая 10, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 34, 36, 38, 4, 40а, 7, 8, 9, ул. Канашская, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36а, 41, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 50/52, 53, 7, 9, ул. Кузнечихинская, 16, 18, 2, 20, 4, 6, ул. Пригородная, 39, 40/109, ул. Рыбинская, 84, ул.Сельская, 10, 10б, 12/19, 8, ул. Слободская, 10, 11, 12, 13, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, пер. Прудный, 16, 18, 21, 22, 24.

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