Фракция "Единая Россия" выбрала законопроект о безопасности детей в оздоровительных лагерях приоритетным на весеннюю сессию Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фракция "Единая Россия" выбрала документ, касающийся повышения уровня безопасности детей в детских оздоровительных лагерях, в качестве одного из приоритетных на весеннюю сессию. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского регионального отделения партии 10 января 2018 года.

"Должен быть разработан и создан типовой договор по оказанию услуг по организации отдыха и оздоровления детей. Все обращения родителей в региональные ответственные органы власти, ответы на них должны будут выкладываться в интернете, что позволит родителям на основе отзывов сделать вывод о том, стоит ли покупать путевку своему ребенку в это место или отправлять в этот поход, или нет", - заявил руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Он подчеркнул, что особое внимание депутаты "Единой России" намерены уделить реализации норм, которые были приняты ранее и вступили в силу с 1 января 2018 года, а также исполнению бюджета. "Это вопросы индексации социальных выплат и заработных плат; с 1 января 2018 года МРОТ увеличен до 85% от величины прожиточного минимум. Новый год положил начало Десятилетию детства, объявленному президентом Владимиром Путиным. Мы приняли важнейшие меры, касающиеся продления программы материнского капитала с расширенными возможностями его применения, а также материальной поддержки семей с невысокими доходами, где ожидается появление первого ребенка", пояснил Неверов.

Помимо этого, Неверов заявил о важности принятия поправок к закону о долевом строительстве, а также о необходимости разработки и принятия нормативно-правового регулирования цифровой экономики. Он обратил внимание, что в самом начале весенней сессии в первом чтении будет рассмотрен законопроект, позволяющий заключать концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в сфере использования объектов IT-инфраструктуры.

Завершая выступление, руководитель фракции выделил еще один приоритетный для депутатов "Единой России" законопроект, которым предлагается снять с граждан бремя доказывания отсутствия задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, что требуется сейчас для получения субсидий. "Граждане не должны предоставлять какие-либо документы, которые подтверждают наличие или отсутствие судебного акта. Для проверки наличия у гражданина задолженности уполномоченный на предоставление субсидий орган использует банк данных, содержащий сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц", - пояснил Неверов.