Как возвратить НДС при экспорте товаров?

НДС – это налог, который является косвенным. Его взимают с товаров и услуг, которые производятся в рамках определённой точки географии. Изготавливая или покупая некоторую продукцию её собственник, согласно законным основаниям, обязан уплатить некоторую сумму государству. При экспорте ставка НДС приравнивается к нулевому значению, вследствие чего создаётся переплата в бюджет. С порядком и сроками возмещения налога можно ознакомиться по ссылке http://agapas.ru/возврат-ндс-при-экспорте.

Фирмы, которые экспортируют свою продукцию за пределы страны, вправе претендовать на возврат НДС, что был уплачен ранее. Возврат в этом случае рассматривается, как перечисление финансов от государства на расчётный счёт организации. С другой стороны, возмещение НДС – это вычет. При дальнейшей реализации товаров можно снизить итоговую сумму налога в рамках зафиксированной суммы возврата.

Чтобы государство инициировало возврат переплаченной суммы НДС, необходимо подтвердить тот факт, что к тому или иному товару применялась ставка в ноль процентов. Сделать это довольно просто. Необходимо лишь предоставить письменное подтверждение того, что товар был вывезен за пределы страны. На инициацию процедуры государством выделено шесть месяцев. Отсчёт времени начинается с периода отгрузки товара за границу. За указанный срок нужно собрать пакет документов и предоставить их в налоговую службу по месту регистрации.

К перечню сведений, которые могут потребоваться для пересчёта, можно отнести:

внешнеторговый договор и спецификации;

декларацию на товары с печатью и пометкой о вывозе (для стран, которые не включены в состав Евразийского экономического союза), в ином случае – заявление о ввозе и оплате косвенных пошлин с отметкой таможни страны-импортёра;

транспортную накладную, с подтверждением таможни, что товар фактически пересёк границу;

визы получателя и отправителя;

выписку из банка, подтверждающую перечисление средств покупателем.

Перечень документов может подвергаться корректировке. Всё зависит от самого товара и его категорийности.

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