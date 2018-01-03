Какому кровельному материалу отдать предпочтение?

Совсем недавно на строительном рынке было доступно совсем немного видов кровельных материалов: шифер, оцинковка, рулоны битума. Сегодня ситуация в корне изменилась. Теперь покупатель может выбрать такой кровельный материал, который будет соответствовать его бюджету и личным предпочтениям.

Керамическая черепица.

Основой этого кровельного материала является глина, которая проходит специальную термическую обработку при высокой температуре. Перед этим материал покрывается защитной пленкой, что способствует качественному удалению осадков с ее поверхности. Черепица имеет феноменальную долговечность и высокую надежность. Спустя время не теряет своей привлекательности. Вот только ее стоимость высокая, да и общий вес конструкции внушительный.

Цементно-песчаная черепица.

Более доступный и легковесный аналог керамики. Визуально отличить изделия непросто. Такая черепица также долговечна и надежна, долго не теряют привлекательности.

Битумная черепица.

Надежный, доступный и легкий кровельный материал, состоящий из полимерного полотна, которое с двух сторон покрыто битумом. На ее верхней части нанесена каменная посыпка, а нижняя часть имеет клеевую смесь, для качественного прилегания к основанию кровли.

Металлочерепица.

Визуально материал похож на «керамику», но не более того. Плитка изготавливается из оцинкованного листа, на лицевой стороне которого имеется полимерное покрытие, надежно защищающее его от осадков и внешнего влияния. Производители изготавливают черепицу с разным числом слоев. Средняя толщина изделия не превышает 0,5 мм.

Шифер.

Этот цементный материал обрел широкую популярность у строителей благодаря своей доступности, простоте монтажа, надежности и невысоком весе. Шифер изготавливается из качественного цемента, армированного асбестовым волокном. Кровельный материал производится в виде прямоугольных листов и имеет специальное волнистое рифление. Укладка шифера выполняется внахлест, используя прокладки для герметизации. Крепится материал при помощи гвоздей.

Источник статьи: http://krovgid.com.

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