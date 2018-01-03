Организация индивидуального отопления в квартире или доме

В зимнее время года дома и квартиры зависят от работы системы отопления. Конечно, для поддержания комфортной температуры в помещении могут использоваться обогреватели, но достаточно высокие энергозатраты негативно отразятся на семейном бюджете. Выходом из ситуации станет организация индивидуальной отопительной системы, которая обеспечит благоприятные условия проживания в доме, и позволит регулировать температуру в каждом отдельном помещении.

Плюсы индивидуального отопления:

• Рациональный расход энергоресурсов за счёт использования экономной системы отопления, а также более низкая оплата за обогрев помещения;

• Бесперебойность работы отопительного оборудования;

• Возможность самостоятельно производить регулировку подачи тепла, установить требуемый режим работы;

• Современные моделей котлов могут иметь дополнительные функции, например, обеспечение дома горячей водой;

• Автономный котел можно эксплуатировать совместно с центральной системой, включая или выключая подачу тепла при необходимости.

Выбор котла.

Подбор данного оборудования осуществляется по расчетному проекту и коммуникационным возможностям жилого объекта. Из всех видов оборудования самой большой популярностью пользуются аппараты, работающие на газу и оборудованные закрытой камерой сгорания. Кроме отопительной функции такие агрегаты способны обеспечить квартиру горячей водой.

Также стоит отметить разделение отопительного оборудования на следующие типы:

• стандартное;

• конвекционное;

• конденсационное.

На практике котлы конденсационного типа доказывают свою эффективность и экономичность. Единственным минусом такой техники является ее высокая стоимость.

Специалисты рекомендуют не экономить на покупке отопительных агрегатов. Низкая цена товара может говорить о невысокой надежности оборудовании и слишком высоком расходе топлива при посредственной эффективности. В условиях постоянного роста цен на энергоресурсы неразумно приобретать такую технику.

Подбор дополнительных элементов отопления.

Эффективность работы отопительной системы также будет зависеть от выбираемых комплектующих деталей. Предпочтительным вариантом обеспечения качественного теплоснабжения станет использование полипропиленовых труб, соединяемых при помощи пайки. Материал достаточно давно на нашем рынке, поэтому успел зарекомендовать себя с лучшей стороны. Что касается отопительных радиаторов, то внимание стоит обратить на алюминиевые модели или предпочесть изделия из биметалла.

Источник материала: http://www.sovet-ingenera.com.

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