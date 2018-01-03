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Спорт

БК "Нижний Новгород" расторг контракт с Максимом Колюшкиным

11 января 2018 13:20  [200] Спорт
Максим Колюшкин

Максим Колюшкин

Фото: БК НН

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" (БК НН) расторг контракт с Максимом Колюшкиным. Об этом сообщается на сайте клуба 11 января 2018 года.

Согласно информации, Колюшкин выступал в роли защитника. К БК НН он присоединился в августе 2017 года. За три игровых месяца он вышел в трех матчах Лиги ВТБ, продемонстрировав статистику в 0,7 очка, 1,3 подбора и 1,3 передачи. В Кубке Европы Колюшкин принял участие также в трех матчах, набрав в них средние показатели в 3,3 очка 1,7 подбора, 0,7 передачи.

Также в сообщении говорится, что защитник Сергей Марихин отдан в аренду БК "Рязань" для получения игровой практики. Там он пробудет до окончания сезона. Марихин находится в системе "Нижнего Новгорода" с 2013 года. В сезоне 2016-2017 он принял участие в 13 играх Единой Лиги ВТБ, набирая в среднем 1,8 очка, 0,7 подбора и 0,5 передачи.

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