БК "Нижний Новгород" расторг контракт с Максимом Колюшкиным

Максим Колюшкин
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Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" (БК НН) расторг контракт с Максимом Колюшкиным. Об этом сообщается на сайте клуба 11 января 2018 года.
Согласно информации, Колюшкин выступал в роли защитника. К БК НН он присоединился в августе 2017 года. За три игровых месяца он вышел в трех матчах Лиги ВТБ, продемонстрировав статистику в 0,7 очка, 1,3 подбора и 1,3 передачи. В Кубке Европы Колюшкин принял участие также в трех матчах, набрав в них средние показатели в 3,3 очка 1,7 подбора, 0,7 передачи.
Также в сообщении говорится, что защитник Сергей Марихин отдан в аренду БК "Рязань" для получения игровой практики. Там он пробудет до окончания сезона. Марихин находится в системе "Нижнего Новгорода" с 2013 года. В сезоне 2016-2017 он принял участие в 13 играх Единой Лиги ВТБ, набирая в среднем 1,8 очка, 0,7 подбора и 0,5 передачи.
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