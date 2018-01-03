Более 47 тысяч кубометров строительного мусора вывезено с территории Стрелки в Нижнем Новгороде Общество

Стрелка Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 47 тысяч кубометров строительного мусора вывезено с территории Стрелки в Нижнем Новгороде. Об этом ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" сообщило 11 января 2018 года.

Согласно информации, вывоз осуществлялся после демонтажа зданий и сооружений на территории где запланировано создание парка к чемпионату мира по футболу 2018 года.

По информации учреждения, 90% парка или 7 га займут газоны с дорожками. Будет выполнено его ограждение, а также в парке будут смонтированы металлические конструкции.

Напомним, сейчас там также ведутся работы по демонтажу временных конструкций стен и кровли из шифера, которые закрывают металлический каркас "ажурных" конструкций пакгаузов, подлежащих охране.

Торги на право создания парка выиграло нижегородское ООО "Фирма "Магистраль".

До 1 мая 2018 года подрядчику предстоит провести на Стрелке демонтаж зданий, ремонт трансформаторных подстанций, очистить территорию от деревьев и кустарников, провести благоустройство, положить брусчатку, утилизировать отходы. При проведении работ подрядчик также должен будет обеспечить сохранность объектов культурного наследия – металлических конструкций павильонов, входивших в состав Центрального здания XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года (пакгаузов, – прим. НИА "Нижний Новгород"), в частности выполнить антикоррозийную защиту каркасов зданий.

Также ранее сообщалось, что в течение 2016-2017 годов на территории Стрелки были демонтированы портовые краны, снесены два бетонных пакгауза.