Гендиректор АПЗ Олег Лавричев вошёл в состав координационного совета по кадрам при губернаторе Нижегородской области Общество

Олег Лавричев Фото: АПЗ

Гендиректор АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" (АПЗ), председатель комитета по экономике и промышленности регионального Заксобрания Олег Лавричев вошёл в состав координационного совета при губернаторе Нижегородской области по комплексному управлению кадровым потенциалом региона. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ 11 января 2018 года.

Согласно информации, координационный совет действует с 2007 года с целью оказания содействия органам исполнительной власти по формированию и реализации политики кадрового обеспечения социально-экономического развития области.

Как отметил Олег Лавричев, он как руководитель крупного промышленного предприятия, председатель комитета по экономике и промышленности Заксобрания в координационном совете будет представлять интересы реального сектора экономики. "Кадровые вопросы всегда были и будут актуальны для любого промышленного предприятия. В регионе создано много современных производств, накоплен огромный научный и промышленный потенциал, где востребованы высококвалифицированные специалисты, подготовке которых нужно уделять особое внимание. За последние годы в этом направлении проделана большая работа по созданию ресурсных центров, но не все проблемы решены. Я уверен, деятельность координационного совета под руководством нового главы региона получит новый импульс к развитию", - прокомментировал он.