Семь дел возбуждено АТИ Нижнего Новгорода в отношении не убравших территории "ёлочных базаров" предпринимателей Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Семь дел возбуждено административно-технической инспекцией (АТИ) Нижнего Новгорода в отношении не убравших территории "ёлочных базаров" предпринимателей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении административно-технического и муниципального контроля (УАТиМК) горадминистрации 11 января 2018 года.

Согласно полученной информации, ряд предпринимателей не выполнили свои обязательства по очистке территории в срок до 1 января. Как заявили в УАТиМК, по не устраненным нарушениям возбуждено семь производств по ч.4 ст.3.1 КоАП НО "Складирование, временное хранение отходов спила деревьев, мусора в не отведенных местах". За нарушение предусматривается штраф на физических лиц – от одной до пяти тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц – от пяти до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – от 20 до 100 тысяч рублей.

"На данный момент администрациями районов совместно с обслуживающими организациями принимаются меры по вывозу брошенных елей и мусора. Порядок на месте елочных базаров будет наведен в ближайшее время", - подчеркнули в управлении.

Кроме того отмечается, что в период новогодних мероприятий 2017-2018 годов было составлено 12 протоколов в отношении лиц, осуществлявших несанкционированную торговлю елками. Они привлечены к ответственности по ст.2.5 КоАП НО (предусматривает штраф на физлиц от двух до четырёх тысяч рублей).

Напомним, что 2 января в соцсетях нижегородцы стали публиковать сообщения о том, что на территории города по-прежнему остаются "ёлочные базары", на которых лежат уже никому не нужные натуральные ели. В ответ на это горадминистрация заявляла о том, что порядок на месте "брошенных" ёлочных базаров будет наведён до 4 января.

Как сообщалось ранее, в декабре 2017 года в Нижнем Новгороде 33 "ёлочных базара": на пяти площадках в Автозаводском районе, шести – в Нижегородском, двух – в Приокском, четырех – в Ленинском, четырех – в Московском, трех – в Советском и восьми – в Канавинском.