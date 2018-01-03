Подозреваемый в убийстве сына нижегородец найден мертвым в СИЗО, - СМИ Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подозреваемый в убийстве сына житель Автозаводского района Нижнего Новгорода найден мертвым в СИЗО. Об этом передает Newsru.com 11 января 2017 года.

Согласно информации, его нашли 8 января повешенным в туалете камеры, где он содержался.

Напомним, мужчина подозревается в убийстве четырехлетнего сына. По версии следствия, 3 ноября 2017 года около 16:00 он забрал мальчика из детского сада, но домой к матери ребенка не привел. Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено 5 ноября. Было возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).