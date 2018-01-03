Нижегородское правительство подготовило перечень профессий сферы НХП для выплат молодым специалистам

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Правительство Нижегородской области подготовило перечень профессий сферы народных художественных промыслов для предоставления стимулирующих выплат молодым специалистам. Об этом сообщается в материалах на сайте правительства.
С 29 декабря 2017 по 28 января 2018 года соответствующий проект распоряжения проходит оценку регулирующего воздействия. В перечень включены электромонтажники и наладчики различного оборудования, сварщики, станочники, фрезеровщики, токари, шлифовщики, изготовители деталей. Кроме того, выплаты предусматриваются для портных, вышивальщиц, раскройщиков, закройщиков, художников по костюмам, ткачей, ювелиров, художников, резчиков, инкрустаторов.
Также в предварительном списке дизайнеры, реставраторы, скульпторы и представители ряда других смежных специальностей. С документом можно ознакомиться здесь.
Напомним, депутаты ЗС НО в ноябре 2017 года приняли закон о финансовой поддержке специалистов сферы НХП. Для специалистов отрасли в возрасте до 35 лет в течение первых трех лет устанавливается стипендия в размере 5 тысяч рублей ежемесячно и разовая финансовая помощь 35 тысяч рублей.
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